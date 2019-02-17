الإعلام الإسرائيلي: السلطة تُهدد برفض جميع الإيرادات الضريبية إذا تم الخصم

نشر موقع ( كان ) الإسرائيلي، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أجرى مشاورات في مكتبه في المقاطعة، مساء اليوم الأحد، بعد قرار "إسرائيل" خصم نصف مليار شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية.



وأفاد الموقع، أن السلطة الفلسطينية، تُهدد بأن ترفض قبول جميع الإيرادات الضريبية؛ إذا تم خصم أي مبلغ منها، وأن القرار قد يؤثر على التنسيق الأمني مع "إسرائيل"، وسيضر بعمل قوات الأمن.



وقال ذات الموقع: إن مسؤولين كباراً في رام الله، وصفوا القرار الإسرائيلي بأنه خطير، مؤكدين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يلعب بالنار قبل الانتخابات، وأن "إسرائيل" تريد هذا القرار لإسقاط السلطة الفلسطينية، وسرقة أموال الفلسطينيين.

رام الله - دنيا الوطن