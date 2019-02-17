فتح: القيادة لن ترضخ للابتزاز الإسرائيلي واقتطاع أموال المقاصة بلطجة وسرقة

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة (فتح): إن اقتطاع إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية بلطجة وسرقة، واعتداء سافر على الشعب الفلسطيني، ومقدراته.وجاء في بيان للمتحدث باسم الحركة، الدكتور عاطف أبو سيف، أن هذه السرقة، تأتي في ظل الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على القيادة الفلسطينية، بسبب تمسكها بالحقوق الوطنية ودفاعها عن شعبنا.وأكدت فتح، أن القيادة لن ترضخ للابتزاز الإسرائيلي، ولن تساوم على حقوق شعبنا، وستواصل نضالها من أجل تحقيق تطلعاته، مضيفاً: "فلسطين ليست للبيع ولا ثوابتنا معروضة بمزاد للمساومة، وإن التزام القيادة تجاه شعبنا وأسراه، وعوائل شهدائه، لن يتوقف، وسنظل الأمناء على هذا الشعب وحلمه".