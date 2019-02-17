جامعة الأقصى تُوضح موضوع "برامج الجامعة" التي تمت إعادة تصويبها



1. نفتخر بأننا وعلى مستوى الوطن، الجامعة الأولى التي تصوب برامجها الأكاديمية في إطار رؤية الجامعة، والوزارة، ومعايير الجودة الأكاديمية.



2. تصويب البرامج، جاء بالتوافق التام بين إدارة الجامعة ووزارة التربية والتعليم العالي برام الله، ويعكس حرص الطرفين على الحفاظ على مصلحة الطلبة.



3. نؤكد بأن الاتفاق، ينص على أن تقوم الوزارة بمنح التواقيع اللازمة لكافة خريجي البرامج التي تم تصويبها، وكذلك الطلبة الذين لا يزالون على مقاعد الدراسة.



4. فيما يتعلق ببرامج كلية الإعلام، فهي قائمة كما هي وما تم إيقافه هي برامج غير فعالة، وتعمل إدارة الجامعة جاهدة على الحصول على تراخيص جديدة لهذه البرامج، وبرامج حديثة أخرى لكلية الإعلام تخدم سوق العمل.



5. بالنسبة لبرنامج بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية، سيتم اعتماده بمسمى نظم المعلومات الإدارية والتجارية المعاصرة، وسيتم اعتماد شهادات جميع الخريجين والطلبة، الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة في البرنامج المذكور.



6. نُطمئن جميع الطلبة وأولياء أمورهم، بأن جامعة الأقصى ستبقى جامعة الكل الفلسطيني، الأحرص على مصلحتهم والضامن لجودة التعليم، ومنافسة سوق العمل المحلي والدولي.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت جامعة الأقصى، بغزة، مساء اليوم الأحد، بياناً للرأي العام، بشأن ما صدر من وزارة التربية والتعليم العالي، حول تصويب أوضاع برامج الجامعة، مؤكدين أنه جاء بالتوافق التام مع إدارة الجامعة، حيث لا ضرر على الطلبة المسجلين في البرامج التي تم تصويبها.وأوضحت الجامعة، أن ما تم تناقله في وسائل الإعلام، وتضخيم الأمر، لا يعدو كونه زوبعة إعلامية لا تخدم فلسفة الجامعة التي تمضي قُدماً وبخطى واثقة في إطار الجودة والتميز، بقيادة رئيس الجامعة د. كمال الشرافي، والتي تؤكد دوماً أنها سباقة في تصويب أوضاعها، وتحقيق الجودة الشاملة.