إصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته إلقاء عبوة شرقي جباليا

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب فلسطيني مساء اليوم، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بزعم محاولته إلقاء عبوة متفجرة، خلال فعاليات الإرباك الليلي شرقي جباليا شمال قطاع غزة.وقال موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي: "أطلق جنود الجيش الإسرائيلي، النار على أحد الفلسطينيين، بعدما حاول إلقاء عبوة متفجرة قرب الحدود شمال قطاع غزة"، مضيفاً: "تم تحديد إصابة دقيقة في الجزء العلوي من جسم الفلسطيني.وكانت الجماهير الفلسطينية، قد بدأت في وقت سابق، فعاليات الإرباك الليلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي تعتبر جزءاً من مسيرات العودة وكسر الحصار.