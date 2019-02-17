عاجل

  • الصحة: اصابة في الرأس لمواطن يبلغ من العمر 23 عام حالته حرجة

  • الصحة: لا وجود لاي شهداء حتى اللحظة ولازالت الطواقم الطبية تعمل في مجمع الشفاء

  • الصحة: اصابة 12 مواطن بجراح مختلفة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شمال قطاع غزة

شؤون فلسطينية

إصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته إلقاء عبوة شرقي جباليا

إصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته إلقاء عبوة شرقي جباليا
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب فلسطيني مساء اليوم، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بزعم محاولته إلقاء عبوة متفجرة، خلال فعاليات الإرباك الليلي شرقي جباليا شمال قطاع غزة.

وقال موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي: "أطلق جنود الجيش الإسرائيلي، النار على أحد الفلسطينيين، بعدما حاول إلقاء عبوة متفجرة قرب الحدود شمال قطاع غزة"، مضيفاً: "تم تحديد إصابة دقيقة في الجزء العلوي من جسم الفلسطيني.

وكانت الجماهير الفلسطينية، قد بدأت في وقت سابق، فعاليات الإرباك الليلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي تعتبر جزءاً من مسيرات العودة وكسر الحصار.

أخبار ذات صلة

الوزير الحساينة يتفقد مشروع إنشاء 75 وحدة سكنية بمنطقة أبراج &#34;حي الندى&#34;

الوزير الحساينة يتفقد مشروع إنشاء 75 وحدة سكنية بمنطقة أبراج "حي الندى"

الحساينة: أنظمة التطبيع لا تمثل ضمير الأمة و&#34;وارسو&#34; يهدف لتثبيت إسرائيل بالمنطقة

الحساينة: أنظمة التطبيع لا تمثل ضمير الأمة و"وارسو" يهدف لتثبيت إسرائيل بالمنطقة

قصف مدفعي إسرائيلي لموقعين تابعين للمقاومة شمال قطاع غزة

قصف مدفعي إسرائيلي لموقعين تابعين للمقاومة شمال قطاع غزة

الإعلام الإسرائيلي: السلطة تُهدد برفض جميع الإيرادات الضريبية إذا تم الخصم

الإعلام الإسرائيلي: السلطة تُهدد برفض جميع الإيرادات الضريبية إذا تم الخصم

فتح: القيادة لن ترضخ للابتزاز الإسرائيلي واقتطاع أموال المقاصة بلطجة وسرقة

فتح: القيادة لن ترضخ للابتزاز الإسرائيلي واقتطاع أموال المقاصة بلطجة وسرقة

الرئاسة: تداعيات خطيرة على المستويات كافة لقرار اقتطاع رواتب الشهداء والأسرى

الرئاسة: تداعيات خطيرة على المستويات كافة لقرار اقتطاع رواتب الشهداء والأسرى

جامعة الأقصى تُوضح موضوع &#34;برامج الجامعة&#34; التي تمت إعادة تصويبها

جامعة الأقصى تُوضح موضوع "برامج الجامعة" التي تمت إعادة تصويبها

الحمد الله: اقتطاع أموال المقاصة يُهدد التزامنا بدفع رواتب الموظفين بموعدها

الحمد الله: اقتطاع أموال المقاصة يُهدد التزامنا بدفع رواتب الموظفين بموعدها

التعليقات

الدنيا حكايات

عملية نصب كبرى

عملية نصب كبرى

شؤون فلسطينية

الوزير الحساينة يتفقد مشروع إنشاء 75 وحدة سكنية بمنطقة أبراج &#34;حي الندى&#34;

الوزير الحساينة يتفقد مشروع إنشاء 75 وحدة سكنية بمنطقة أبراج "حي الندى"

الحساينة: أنظمة التطبيع لا تمثل ضمير الأمة و&#34;وارسو&#34; يهدف لتثبيت إسرائيل بالمنطقة

الحساينة: أنظمة التطبيع لا تمثل ضمير الأمة و"وارسو" يهدف لتثبيت إسرائيل بالمنطقة

إصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته إلقاء عبوة شرقي جباليا

إصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته إلقاء عبوة شرقي جباليا

الرئاسة ترفض الاتهامات الإسرائيلية بالتدخل في الشأن الداخلي الإسرائيلي

الرئاسة ترفض الاتهامات الإسرائيلية بالتدخل في الشأن الداخلي الإسرائيلي

فتح: حماس والجهاد يتحملان مسؤولية فشل جهود موسكو

فتح: حماس والجهاد يتحملان مسؤولية فشل جهود موسكو

لجان المقاومة: سحب السلطة لموظفيها من&#34;كرم أبو سالم&#34; إمعان بتكريس وتعزيز الانفصال

لجان المقاومة: سحب السلطة لموظفيها من"كرم أبو سالم" إمعان بتكريس وتعزيز الانفصال

التربية: 367 مدرسة حكومية أصبحت مزودة بالخلايا الشمسية

التربية: 367 مدرسة حكومية أصبحت مزودة بالخلايا الشمسية

توتر وغضب في (مجيدو) بعد اقتحام المعتقل واختطاف ممثل الأسرى من غرفته

توتر وغضب في (مجيدو) بعد اقتحام المعتقل واختطاف ممثل الأسرى من غرفته

منوعات

من هي الممثلة التي حصلت على لقب &#34;المرأة الأكثر إثارة في العالم&#34;؟

من هي الممثلة التي حصلت على لقب "المرأة الأكثر إثارة في العالم"؟

خادمات يخدرن إعلامية عربية مشهورة لادخال الرجال لمنزلها

خادمات يخدرن إعلامية عربية مشهورة لادخال الرجال لمنزلها

بمشاركة ممثلة سعودية.. كليب &#34;ناسيني ليه&#34; يقترب من مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحه

بمشاركة ممثلة سعودية.. كليب "ناسيني ليه" يقترب من مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحه

ممثلة سورية تَضَع طفلها الأول بعد سن الـ 45 في أميركا.. وهذا اسمه

ممثلة سورية تَضَع طفلها الأول بعد سن الـ 45 في أميركا.. وهذا اسمه

غادة عادل تكشف لأول مرة سبب طلاقها من مجدي الهواري

غادة عادل تكشف لأول مرة سبب طلاقها من مجدي الهواري

شاهد: حين قبل ماجد المهندس يد نجوى كرم في كواليس الحفلة

شاهد: حين قبل ماجد المهندس يد نجوى كرم في كواليس الحفلة

عمرو أديب: هذان الفنانان في مصر لا تؤثر فيهم العين

عمرو أديب: هذان الفنانان في مصر لا تؤثر فيهم العين

شاهد: كيف أصبح شكل نور الغندور بعد إذابة الفيلر من شفتيها؟

شاهد: كيف أصبح شكل نور الغندور بعد إذابة الفيلر من شفتيها؟

شاهد: مطربة تتعرض لموقف محرج بعد انقطاع الكهرباء في السعودية

شاهد: مطربة تتعرض لموقف محرج بعد انقطاع الكهرباء في السعودية

بعد تورطها في فيديوهات خالد يوسف.. شاهد ماذا فعلت نقابة المحامين مع منى الغضبان؟

بعد تورطها في فيديوهات خالد يوسف.. شاهد ماذا فعلت نقابة المحامين مع منى الغضبان؟

عربي

المغامسي يبرر صعود &#34;محمد بن سلمان&#34;على ظهر الكعبة

المغامسي يبرر صعود "محمد بن سلمان"على ظهر الكعبة

وثائق تكشف استغلال فرنسا لثروات تونس

وثائق تكشف استغلال فرنسا لثروات تونس

قطر: جاهزون للعيش بسلام مع إسرائيل إذا استعاد الشعب الفلسطيني حقوقه

قطر: جاهزون للعيش بسلام مع إسرائيل إذا استعاد الشعب الفلسطيني حقوقه

جنرال إسرائيلي ينشر صورة له مع السيسي ويتحدث عن &#34;ذكريات الاستخبارات&#34;

جنرال إسرائيلي ينشر صورة له مع السيسي ويتحدث عن "ذكريات الاستخبارات"