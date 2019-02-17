بدء فعاليات الإرباك الليلي شرقي قطاع غزة وقوت الاحتلال تستهدف المتظاهرين

أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، النار وقنابل الغاز المسيلة للدموع على المواطنين الفلسطينيين المشاركين في فعاليات الارباك الليلي، شرقي جباليا شمال قطاع غزة.





وكانت الجماهير الفلسطينية قد بدأت، مساء اليوم الأحد، بالتوافد إلى مخيمات العودة شرقي قطاع غزة؛ للمشاركة في فعاليات الإرباك الليلي.



وأكدت القناة 13 الإسرائيلية، أن انفجارات وقعت في منطقة (سديروت)، ناتجة عن قنابل أنبوبية ويدوية، زاعمة أنها ألقيت من قبل عناصر من حركة حماس، وهي كجزء من فعاليات الإرباك الليلي على طول حدود قطاع غزة.



وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر، إثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.



رام الله - دنيا الوطن