الرئاسة ترفض الاتهامات الإسرائيلية بالتدخل في الشأن الداخلي الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، موقف الرئاسة الثابت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات.وقال أبو ردينة، في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، "ترفض الرئاسة رفضاً كاملاً، تصريحات رئيس لجنة الكنيست الإسرائيلي، والتي حاول من خلالها الزج باسم السيد الرئيس محمود عباس باتهامه بالتدخل بالانتخابات الإسرائيلية".وأضاف: "نعتبر أن الانتخابات الإسرائيلية شأن داخلي إسرائيلي، وكما جرت العادة، فإنه يجري التعامل مع نتائج هذه الانتخابات أياً كانت".