لجان المقاومة: سحب السلطة لموظفيها من"كرم أبو سالم" إمعان بتكريس وتعزيز الانفصال
رام الله - دنيا الوطن
دانت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الأحد، سحب السلطة الفلسطينية لموظفيها العاملين في (كرم أبو سالم) المنفذ الوحيد لدخول البضائع لقطاع غزة.
وأشارت لجان المقاومة، إلى أن سحب الموظفين من (معبر كرم أبو سالم) وقبله (معبر رفح) يعطي المبرر والدافع للعدو الإسرائيلي لتشديد حصاره على قطاع غزة.
دانت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الأحد، سحب السلطة الفلسطينية لموظفيها العاملين في (كرم أبو سالم) المنفذ الوحيد لدخول البضائع لقطاع غزة.
واعتبرت لجان المقاومة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأمر لايخدم إلا العدو الإسرائيلي، وهو إمعان في تكريس وتعزيز الانفصال والانقسام والحصار الظالم على قطاع غزة على حد قولهم.
وأشارت لجان المقاومة، إلى أن سحب الموظفين من (معبر كرم أبو سالم) وقبله (معبر رفح) يعطي المبرر والدافع للعدو الإسرائيلي لتشديد حصاره على قطاع غزة.
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