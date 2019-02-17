التربية: 367 مدرسة حكومية أصبحت مزودة بالخلايا الشمسية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، أن عدد المدارس التي تم تركيب أنظمة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على أسطحها بلغ 367 مدرسة في الضفة الغربية وقطاع غزة.وأشادت "الوزارة" بكافة الجهود التي يبذلها الشركاء في سبيل تحقيق الأهداف المرسومة والتي من شأنها توفير بيئة مدرسية جاذبة من خلال الاستثمار بالخلايا الشمسية، وتعميم التجربة على العديد من المؤسسات التربوية، لا سيما تطوير المرافق التعليمية والمدارس.وأكدت "الوزارة" سعيها للوصول بالخلايا الشمسية لكافة المدارس، الأمر الذي من شأنه توفير بيئة صحية، وتنمية مستدامة، وتحقيق جدوى اقتصادية من خلال توفير المصاريف الكهربائية، لافتةً إلى أهمية تعزيز نظام الخلايا الشمسية من خلال التطبيق العملي والمعرفي للطلبة، ونقل المعرفة من المدرسة إلى المجتمع وبالتالي خلق ثقافة عامة تعي أهمية هذا النظام الذي يركز على مصادر الطاقة البديلة والنظيفة.وشددت التربية على ضرورة التحول التدريجي لنظام الخلايا الشمسية بدلاً من الاعتماد على الطاقة التقليدية، وتحقيق الاستقلالية في مصدر الطاقة في ظل العقبات التي يوضعها الاحتلال ومحاولات الابتزاز المتواصلة.يذكر أن وزارة التربية والتعليم، تعمل على تزويد 500 مدرسة أخرى بالخلايا الشمسية في إطار الاتفاقية الموقعة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني.