شؤون فلسطينية

الشيخ: لم نسحب أي موظف من معبر كرم أبو سالم وإنما حماس طردتهم

الشيخ: لم نسحب أي موظف من معبر كرم أبو سالم وإنما حماس طردتهم
رام الله - دنيا الوطن
أكد حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أن السلطة الوطنية الفلسطينية، لم تسحب أي موظف لها عن معبر كرم ابو سالم التجاري.

وقال الشيخ في تغريدة له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "حماس هي التي قامت بطردهم بالقوة من هناك".

وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة، قد عقبت في وقت سابق خلال تصريح لها، على مغادرة موظفي السلطة الفلسطينية من معبر كرم ابو سالم التجاري.

وقالت الوزارة: "حفاظا على المقدرات العامة في المعبر، وحرصا على مصالح الشعب الفلسطيني، تقوم الاجهزة الامنية والجهات المختصة بتوفير الحماية للمعبر الذي لا زال يعمل كالمعتاد".

وأشارت الوزارة على لسان الناطق باسمها، إياد البزم، إلى أن موظفي ما تقوم به الاجهزةالامنية على معبر كرم أبو سالم، هو اجراءات تتطلبها الضرورة الأمنية، خاصة بعد الاحداث التي وقعت مؤخرا في قطاع غزة.

وأوضح ان موظفي السلطة الفلسطينية في المعبر رفضوا التعاون مع هذه الاجراءات منذ عدة أيام، حيث قال: "اليوم تفجأنا بمغادرتهم للمعبر".

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