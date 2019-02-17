بملايين الشواكل.. (كابينت) يقرر خصم رواتب الشهداء والأسرى من عائدات السلطة

رام الله - دنيا الوطنافاد إعلام الاحتلال الاسرائيلي، أن (كابينت) قرر مساء اليوم الأحد، خصم أكثر من 502 مليون شيكل من عائدات الضرائب المحاولة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.وأشار اعلام الاحتلال، ان هذا المبلغ (502,697,000) هو الذي تحوله السلطة الوطنية الفلسطينية كرواتب للاسرى وعائلات الشهداء.