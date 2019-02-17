وزير خارجية إيران يكشف "الخطر الهائل": إسرائيل تسعى للحرب



وجاءت تصريحات ظريف بعد يوم واحد على تصريح لنائب الرئيس الأميركي مايك بنس، وصف فيه إيران بأنها "الدولة راعية الإرهاب الأولى في العالم".



وقال بنس في مؤتمر ميونيخ أيضا: "حان الوقت كي يتوقف شركاؤنا الأوروبيون عن تقويض العقوبات الأميركية ضد هذا النظام الثوري القاتل. حان الوقت لأن يقف شركاؤنا الأوروبيون إلى جوارنا وإلى جوار الشعب الإيراني وحلفائنا وأصدقائنا في المنطقة. حان الوقت لشركائنا الأوروبيين للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني".



وخلال انطلاق اليوم الأول من مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، تباينت وجهات النظر بين الولايات المتحدة ودول أوروبية حيال إيران.



ويستمر المؤتر لثلاثة أيام، ويناقش عدد من القضايا، أبرزها إيران والانسحاب الأميركي من سوريا، وأيضا قضايا تجارية.



رام الله - دنيا الوطنقال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، اليوم الأحد: "إن إسرائيل تسعى للحرب"، مشيرا إلى أن الطريقة التي تتصرف بها هي والولايات المتحدة تجعل فرصة نشوب حرب هائلة.وأضاف ظريف في مؤتمر ميونيخ للأمن: "بالتأكيد، بعض الناس يسعون للحرب. إسرائيل. الخطر هائل وربما يكون أكبر إذا واصلنا التغاضي عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).