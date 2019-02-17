شؤون فلسطينية

عبد الهادي: أمريكا وإسرائيل تحاولان الضغط على القيادة للقبول بـ(صفقة القرن)

عبد الهادي: أمريكا وإسرائيل تحاولان الضغط على القيادة للقبول بـ(صفقة القرن)
رام الله - دنيا الوطن
أكد السفير أنور عبد الهادي مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الإدارة الامريكية وحكومة الاحتلال الاسرائيلي، تحاولان تركيع الشعب الفلسطيني، والضغط سياسيا وماليا على القيادة الفلسطينية للقبول بما يسمى بـ (صفقة القرن)؛ لتصفية القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع عبد الهادي اليوم الأحد، مع سفير جمهورية الصين الشعبية بدمشق فونغ بياو، حيث اطلعه على تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل السياسات الأمريكية الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية، وتصدي القيادة والشعب لهذه المخططات.

وفي بداية اللقاء الذي عقد في مقر السفارة الصينية بدمشق، أشار عبد الهادي إلى أن القضية الفلسطينية تمر بأصعب وأخطر المراحل في الوقت الراهن ، خاصة في ظل إجراءات الإدارة الأميركية الأخيرة ودعمها للاحتلال الإسرائيلي التي أصبحت شريكة معه في الانتهاكات التي يمارسها ضد شعبنا وحقوقه .

وأكد عبد الهادي أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية ترفض كافة الحلول التي تنتقص من الحقوق الشرعية والوطنية للشعب الفلسطيني في الحرية وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وقدم عبد الهادي الشكر للصين لعدم مشاركتها بمؤتمر وارسو الذي عقد في بولندا الأسبوع الفائت ، معتبراً المؤتمر مشروعا أميركيا لحرف البوصلة وتبديل الأولويات بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

كما وضع عبد الهادي سفير الصين بصورة اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي عقد في موسكو لإنهاء الانقسام الفلسطيني ، مشيراً إلى انه بالرغم من عدم توقيع بعض الفصائل الفلسطينية على البيان الختامي للمؤتمر ، ستبقى يد الشرعية الفلسطينية ممدودة للمصالحة، مشيرا الى ان هذه الاجتماعات بينت من يريد الاصطفاف لصالح من يخطط لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني.

وأيضاً أستعرض عبد الهادي خلال اللقاء أوضاع المخيمات الفلسطينية في سوريا وخاصة مخيم اليرموك وسبل إعادة إعماره، طالباً من الصين المساعدة في إعادة إعمار المخيم من خلال المساهمة بمساعدات عينية ( أسمنت _ حديد ) بالتنسيق م الحكومة السورية ، مما يساهم بتسريع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم.

من جانبه أكد سفير جمهورية الصين على ثبات الموقف الصيني في دعم القضية الفلسطينية مشيراً على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لتحقيق تطلعات الفلسطينيين في السلام.

وتابع: أن الصين تدعم نهج الرئيس محمود عباس ومواقف القيادة الفلسطينية تجاه عملية السلام، وشدد على ضرورة انهاء الانقسام لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.

كما أكد سفير الصين بانه سيبذل الجهود للمساعدة في إعادة إعمار مخيم اليرموك من خلال تقديم المساعدات العينية.

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