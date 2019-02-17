داخلية غزة: معبر كرم أبو سالم لا زال يعمل كالمعتاد وتفاجأنا بمغادرة موظفي السلطة

تعقيبا على انسحاب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية من معبر كرم ابو سالم، قال إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة: "حفاظا على المقدرات العامة في المعبر، وحرصا على مصالح الشعب الفلسطيني، تقوم الاجهزة الامنية والجهات المختصة بتوفير الحماية للمعبر الذي لا زال يعمل كالمعتاد".



وأشار البزم في تصريح له، إلى أن موظفي ما تقوم به الاجهزةالامنية على معبر كرم أبو سالم، هو اجراءات تتطلبها الضرورة الأمنية، خاصة بعد الاحداث التي وقعت مؤخرا في قطاع غزة.



وأوضح ان موظفي السلطة الفلسطينية في المعبر رفضوا التعاون مع هذه الاجراءات منذ عدة أيام، حيث قال: "اليوم تفجأنا بمغادرتهم للمعبر".





رام الله - دنيا الوطن