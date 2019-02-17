الشرطة تلقي القبض على شخص صادر بحقه حكم قضائي 10 سنوات في قلقيلية

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة، اليوم، القبض على شخص فار من وجه العدالة منذ أكثر من عامين، وصادر بحقه حكم قضائي عشر سنوات، وهو من أخطر المطلوبين في قضايا المخدرات في قلقيلية.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن معلومات توافرت لدى الشرطة حول وجود شخص فار من وجه العدالة منذ أكثر من عامين، ومتواجد في إحدى المنازل في قلقيلية، وعلى الفور، وتم إصدار مذكرة تفتيش من قبل النيابة العامة للمنزل المشتبه فيه، والمتواجد فيه الشخص المطلوب، وعلى الفور توجهت قوة من المباحث العامة والشرطة القضائية، ومركز شرطة المدينة، والحراسات في شرطة قلقيلية إلى المنزل، وبعد تفتيش المنزل أصولاً، تمكنت القوة من إلقاء القبض على الشخص المطلوب، علماً بأنه صادر بحقه حكم قضائي عشر سنوات على قضايا مخدرات سابقة.وأكد البيان، بأنه تمت إحالته إلى جهة الاختصاص؛ لإجراء المقتضى القانوني بحقه حسب الأصول.