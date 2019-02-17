شؤون فلسطينية

الجبهة الشعبية تدعو كافة الأطراف الفلسطينية لوقف التراشق الإعلامي

الجبهة الشعبية تدعو كافة الأطراف الفلسطينية لوقف التراشق الإعلامي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دكتور ماهر الطاهر، اليوم الأحد،  كافة الأطراف في الساحة الفلسطينية إلى وقف أي حملات للتراشق الإعلامي، وتركيز الجهود على توحيد الصفوف الفلسطينية.

وأضاف الطاهر وفق حديثه مع (الهدف) أن الجبهة الشعبية ستواصل جهودها على الساحة الفلسطينية، ومع كل الأطراف من أجل إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وشدد على أنه يجب تجميع كل طاقات شعبنا الفلسطيني لمُواجهة المخاطر المحيطة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها (صفقة القرن).

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