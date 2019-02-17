الهباش: محاولات قرصنة أموال الشعب الفلسطيني لن تثني القيادة عن التمسك بحقوقنا

في بازار الانتخابات الإسرائيلية القادمة في ظل حالة التردي العربية والإسلامية في الموقف من القضية الفلسطينية.



من جهة أخرى، شدد الهباش على أن سرقة أموال الضرائب الفلسطينية بحجة أنها تحول إلى أسر الشهداء والأسرى محاولة من سلطة الاحتلال لتطويق وحصار شعبنا مالياً لإرغامه على القبول بالإملاءات الإسرائيلية والأمريكية المتمثلة بما تسمى (صفقة القرن).



وأضاف الهباش، أنه إذا أقدمت إسرائيل على تنفيذ سرقة أموال المقاصة، فإننا سنكون بموقف صعب، وعلينا أن نتخذ قرارات صارمة وجريئة في مواجهة هذه السرقة، ومنها الذهاب إلى المحاكم الدولية لإجبار إسرائيل على عدم الاستمرار في هذه السياسة المسعورة في المساومة على الأموال الفلسطينية.



وأكد الهباش، أن كل من يشكك في وحدانية تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني، فإنه يتساوق مع الاحتلال الإسرائيلي، مبيناً أن اختراع مسارات وقيادات وولاءات جديدة لا يمكن أن تكون إلا معول هدم للقضية الفلسطينية، وهو بذلك يقدم خدمة للاحتلال، ويُضر ضرراً بليغاً بتاريخ وحقوق ومصالح أبناء شعبنا.



رام الله - دنيا الوطنقال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش: إن السعار الاستيطاني لم يتوقف منذ العام 67 وحتى اليوم، وإن الاحتلال يحاول صبغ الأرض الفلسطينية بصبغة استيطانية احتلالية في محاولة لتهويد ما تبقى منها، أملاً في محو القضية الفلسطينية.وأوضح الهباش في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أن هذا السعار الاستيطاني المتصاعد والمدعوم سياسياً ومادياً من قبل الإدارة الأمريكية، يأتي في إطار استغلال حقوق شعبنا والمساومة عليها كي يتم تسويق هذه الاعتداءات