شؤون فلسطينية

حماس: القضية الفلسطينية ستبقى المركزية للعرب والمسلمين وأحرار العالم

حماس: القضية الفلسطينية ستبقى المركزية للعرب والمسلمين وأحرار العالم
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة (حماس) اليوم الأحد، بياناً حول مشاركة دول عربية في مؤتمر (وارسو) حول الشرق الأوسط، الذي عقد يومي الأربعاء والخميس الماضيين، في العاصمة البولندية.

واستنكرت الحركة في بيانها، مشاركة مسؤولين عرب في بالمؤتمر، إلى جانب قادة الاحتلال، في الوقت الذي يمارس فيه أبشع الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، وينتهك مقدساته وحقوقه الأساسية.

وأكدت حماس رفضها كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد على أنها ستبقى القضية المركزية للعرب والمسلمين وأحرار العالم، مشيرة إلى بقاء بوصلة "العداء تجاه الكيان الصهيوني"، ورفض حرفها نحو أطراف أخرى.

وتابع البيان: القدس ستبقى عاصمة أبدية لفلسطين، وحق العودة حق ثابت لا يمتلك كائن من كان شطبه أو التنازل عنه، مؤكداً أن استقرار المنطقة وتحقيق السلام لا يتأتى إلا بالتخلص من الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكدت حركة حماس على "تجريم محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله"، مطالبة الدول والبرلمانات بمقاطعة "الكيان الصهيوني وعزله ومحاصرته شعبيًا ورسميًا ونزع الشرعية عنه".

كما أكدت على وحدتنا الوطنية، ومساندة عمقنا العربي والإسلامي، واستمرار مقاومتنا بأشكالها كافة، وهي كفيلة بإحباط المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية، وعلى رأسها (صفقة القرن)، داعية الشعوب العربية والإسلامية إلى تبني استراتيجية دعم المقاومة بكل الوسائل؛ لتعزيز صمود شعبنا وإسقاط (صفقة القرن).

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