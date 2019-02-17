وزارة الأسرى: سلطات الاحتلال تقتطع أموال الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية

الدولي وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ويعتبر تنصلاً واضحاً من دولة الاحتلال لالتزاماتها القانونية، التي نصت عليها كافة المعاهدات والأعراف والاتفاقيات الدولية، والتي تعد دولة الاحتلال إحدى الدول الموقعة عليها.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي، وبناءً علي قرار قضائي، أصدر صباح اليوم الأحد 17/2 قراراً باقتطاع مبلغ (14) مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية، كانت مخصص للأسرى بشكل مباشر ولفريق المحامين، وتكاليف وأتعاب المحكمة.وبينت الوزارة، أن هذا القرار ليس الوحيد الذي يصدره الاحتلال ضد الأسرى داخل السجون، وإنما هي سياسة متبعة وممنهجة للتضييق على الأسرى وسلب حقوقهم المشروعة وبناءً على توصيات جلعاد أردان، والتي كان آخرها تركيب أجهزة تشويش في أقسام، وبجانب غرف الأسرى، بحجة الكشف والتشويش على الأجهزة الخلوية لدى ألأسرى لمنع الاتصال والتواصل مع ذويهم خارج السجون.واعتبرت، أن ما قامت به سلطات الاحتلال قرصنة إسرائيلية فى وضح النهار، وذلك من خلال إصدار القرارات ضد الأسرى داخل السجون والأسرى المحررين خارج السجون بحرمانهم من حقوقهم الأساسية واقتطاع مستحقاتهم المالية من أموال الضرائبالفلسطينية، التي تعتبر حقاً من حقوق الشعب الفلسطيني المالية.وتضيف الوزارة بأن تغليف تلك الإجراءات بالقالب القانوني بإضفاء الشرعية القانونية عليها من خلال إصدار القرارات والتشريعات ومصادقتها من أعلى سلطة سياسية أو تشريعية أو قانونية، يعتبر جريمة قانونية وانتهاكاً جسيماً لمبادئ القانوني