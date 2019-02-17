شؤون فلسطينية

مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى

مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استأنفت الجماعات اليهودية المتطرفة، اليوم الأحد، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.

وقام 60 مستوطنا، بينهم 18 طالباً تلمودياً، اقتحموا المسجد المبارك ونفذوا جولات مشبوهة في أرجائه، وسط محاولات لإقامة طقوس وشعائر تلمودية فيه قبل مغادرته من باب السلسلة.

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