حكومة تسيير الأعمال تُدين العدوان الاحتلالي المتمثل بالرعاة والحماية للمستوطنين

رام الله - دنيا الوطندانت حكومة تسيير الأعمال العدوان الاحتلالي المتمثل في التمويل والحماية والرعاية الحكومية الاحتلالية للمستوطنين والمشاريع الاستيطانية في عاصمتنا المحتلة مدينة القدس، وسائر أنحاء بلادنا.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، بأن تمويل مشاريع استيطانية جديدة في البلدة القديمة من القدس المحتلة، إضافة إلى المشاريع الاحتلالية الأخرى التي يجري تنفيذها في المدينة، تهدف إلى تغيير وطمس المعالم العربية الواضحة والحقيقية لمدينة القدس المحتلة، واستزراع ملامح أخرى غريبة ومغايرة للواقع الطبيعي ضمن مخططات التزييف والاستيلاء الاحتلالي على المدينة العربية المقدسة.وشدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة على أن سلطات الاحتلال بهذه الأعمال البشعة، تبلغ أعلى ذروة في التغول الاستيطاني الاحلالي، وترتكب المزيد من الجرائم بحق شعبنا وبلادنا وعاصمة دولتنا وعاصمة قلوب وأرواح المسلمين والمؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، مجدداً مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية، تحمل مسؤولياتها في التصدي للعدوان الاحتلالي الخطير والمخالف لكافة القوانين والقرارات الدولية.