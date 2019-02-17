إخلاء 22 عائلة من عمارة سكنية إثر حريق شقة في كفر عقب











رام الله - دنيا الوطنأخلت طواقم الدفاع المدني 22 عائلة من عمارة سكنية مكونة من عشرة طوابق، إثر حريق اندلع في شقة بالطابق الخامس، تفادياً لوقوع إصابات بالاختناق في كفر عقب.وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالدفاع المدني، أن طواقم الإطفاء في مركز رام الله ومركز البيرة، توجهت إلى مكان الحريق وعلى الفور باشرت بإخلاء 22 عائلة من ساكني العمارة؛ لتفادي وقوع إصابات بالاختناق ولسلامة المواطنين وعملت الطواقم على حصر النيران في الشقة المشتعلة بالطابق الخامس ومنعت إمتداد النيران للشقق المجاورة والطوابق الأخرى، حتى تمكنت الطواقم من السيطرة وإخماد النيران دون تسجيل أي إصابة.ويهيب الدفاع المدني بالإخوة المواطنين بضرورة الاتصال السريع على رقم الدفاع المدني المجاني 102 في بداية الحريق؛ لتتمكن الطواقم من السيطرة عليه في بدايته، كما ويدعو الدفاع المدني الإخوة المواطنين بعدم التجمهر بالقرب من مكان الحريق أو الحادث لعدم إعاقة عمل الطواقم؛ وللحافظ على سلامتهم.