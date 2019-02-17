مالية غزة تُعلن موعد صرف رواتب باقي الفئات





جاء ذلك، وفق ما أفادت به وكالة (الرأي) الحكومية بغزة، مشيرة إلى أن الصرف، سيكون عبر البنك الوطني، وبنك الإنتاج، وفروع البريد المختلفة.





يشار إلى أن وزارة المالية، بدأت الأسبوع الماضي، صرف رواتب الموظفين بغزة، وذلك بعد نحو شهر من رفض حركة حماس تلقي الدفعة الثالثة من منحة الأموال القطرية المخصصة لموظفي حكومة غزة السابقة، بسبب ما أسمته الابتزاز الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة المالية بغزة، اليوم الأحد: إنه سيتم صرف الدفعة المالية لموظفي حكومة غزة السابقة، لباقي الفئات، يوم غد الاثنين.