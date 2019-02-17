موظفو (كرم أبو سالم): أمن غزة استلم ادارة المعبر

خاص دنيا الوطنأكد موظفو (معبر كرم أبو سالم)، اليوم الأحد، أنهم مُنعوا من دخول المعبر، للعمل بداخله، مشيرين إلى أن الأجهزة الأمنية، استلمت المعبر منهم.وقال موظفون لـ"دنيا الوطن": إن جميع الموظفين العاملين بالقطاعات العاملة في المعبر، ومن بينها الجمارك، والزراعة، والاقتصاد، والأمن، ظلوا اليوم على بوابة المعبر، ورفض الأمن الوطني، التابع لوزارة الداخلية بغزة، دخولهم، وأن الأمن بغزة، استلم منهم المعبر.وأوضح الموظفون، أن من يقوم بادارة المعبر منذ الأسبوع الماضي، هم العاملون التابعون لحركة حماس، ولا يوجد أي موظف يتبع للسلطة الفلسطينية.