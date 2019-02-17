شؤون فلسطينية

الأوقاف تفتح عطاء النقل الداخلي لحجاج المحافظات الشمالية

الأوقاف تفتح عطاء النقل الداخلي لحجاج المحافظات الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
جرى في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأحد، فتح عطاء النقل الداخلي لحجاج المحافظات الشمالية لموسم حج 1440هـ / 2019 برعاية وزير الأوقاف والشؤون الدينية، يوسف ادعيس، وحضور أعضاء لجنة الحج والعمرة في الوزارة، ومندوبي وزارة النقل والمواصلات والسياحة والآثار والمالية- اللوازم العامة ومراقب من ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وأوضح حسام أبو الرب، وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم التنافس على هذا العطاء من قبل شركتين لنقل الحجاج من أماكن سكنهم إلى غور نمرين، وأنه تم إرساء العطاء على الشركة التي قدمت أفضل الأسعار والخدمات، مبيناً أن الشركة التي وقع عليها العطاء سوف يتم متابعتها والإشراف على سير عملها من أجل ضمان تنفيذ الشروط التي وضعتها الوزارة، حرصا على حقوق المواطنين، وراحة الحجاج.

وأكد أبو الرب، أن الوزارة ماضية بتنفيذ سياستها باتجاه الرقي بوضع الحاج الفلسطيني، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان له، في كافة المحطات التي يمر بها، خاصة فيما يتعلق بمراحل تنقله ومسكنه.

كما وشدد أبو الرب على ضرورة تعاون وزارة الأوقاف مع القطاع الخاص من أجل إعطاء فرصة أكبر للشركات المؤهلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مؤكداً أن الوزارة تعتبر شركات الحج والعمرة شريكاً لها في إنجاح موسم الحج والعمرة.

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