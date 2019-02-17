الدفاع المدني: انخفاض نسب وفيات الحرائق إلى 37% خلال 2018

رام الله - دنيا الوطنأكدت إدارة العمليات المركزية في تقرير لها، اليوم الأحد، انخفاض عدد الوفيات في حوادث الحرائق بنسبة 37% خلال العام الماضي 2018 وتعاملت طواقم الدفاع المدني مع 15.221 حادث إطفاء وإنقاذ كان منها 9.988 حادث إطفاء و5.233 حادث إنقاذ.وذكر تقرير اصدرته العمليات المركز، فيما انخفاض نسبة الإصابات الناتجة عن الحرائق بنسبة 34%، وبلغت عدد حالات الوفاة 5 حالات بسبب حوادث الحرائق وكان سببها الإهمال والاستخدام غير آمن لوسائل التدفئة ونتج عنها وفاة أربعة أطفال ومسن فيما سجلت عام 2017 ،8 حالات وفاة. وبلغ عدد الإصابات الناتجة عن الحرائق97 إصابة فيما كانت 147 إصابة عام 2017، وعن أسباب وقوع حوادث الحرائق تصدر الإهمال المسبب الأعلى لوقوع الحرائق بنسبة 36%. وبلغ عدد الإصابات التي انقذتها طواقم الدفاع المدني بالتعاون مع الشرطة والهلال الاحمر والخدمات الطبية كانت 1761 إصابة موزعة بين حوادث سير وحوادث عمل وسقوط في آبار، بالمقارنة مع العام السابق نجد أن عدد إصابات حوادث الإنقاذ انخفضت وبلغت1891 إصابة عام 2017وأضاف التقرير أن نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة بلغت 58.235 زيارة على المنشئات المختلفة، وتم منح 18.827 تصريح لهذه المنشئات وترخيص 8.517 مصعدا كهربائيا، وبالمقارنة مع العام السابق فإن عدد الزيارات الميدانية التي نفذتها إدارة الوقاية والسلامة العامة قد ارتفعت بنسبة 13% وارتفاع عدد التصاريح الممنوحة بنسبة 9%.