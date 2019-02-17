الاقتصاد الوطني والسفير الهندي يبحثان تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين

رام الله - دنيا الوطنبحثت وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة، والسفير الهنديالجديد لدى فلسطين، سونيل كومار، اليوم الأحد، سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ووضع الآليات المناسبة لرفع حجم التبادل التجاري، وإقامة شراكات اقتصادية.وفي بداية اللقاء، رحبت الوزيرة بالسفير، وثمنت الدعم المستمر الذي تقدمه بلاده لدعم الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، ووضعته في صورة الوضع الاقتصادي الراهن، والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية؛ لتحسين النمو الاقتصادي، رغمسياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تحد من إمكانية إحداث تنمية اقتصادية حقيقية.وأشار الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة، إلى أهمية توظيف مشروع الحديقة التكنولوجية الفلسطينية- الهندية في تعزيز التعاون الاقتصادي، والتحفيز على الابتكار، والريادية، وبناء القدرات في مجال التكنولوجيا في الجامعات الفلسطينية، وتحقيق التكاملية في إطار استفادة المناطق والمدن الصناعية من هذا المشروع.وأكدا على ضرورة الإسراع في إجراءات تنفيذ مشروع تراثي، لتمكين المرأة لأهميته في دمج المرأة بالعملية الاقتصادية.بدوره، أكد السفير الهندي على موقف بلاده الداعم والمساند للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية بما ينسجم مع العلاقة التاريخية بين البلدين، ووضع الآليات المناسبة لتحقيق ذلك،والمضي قدماً في المشاريع المشتركة لما لها من أثر في تحسين التنمية الاقتصادية، معرباً عن تقديره لإنجاز فلسطين مؤخراً انتخابات الغرف التجارية الصناعية.