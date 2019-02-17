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المغامسي يبرر صعود "محمد بن سلمان"على ظهر الكعبة

المغامسي يبرر صعود "محمد بن سلمان"على ظهر الكعبة
رام الله - دنيا الوطن
علق الداعية السعودي، صالح المغامسي، على صعود ولي العهد، محمد بن سلمان، فوق سطح الكعبة.

وقال المغامسي، لقناة (MBC): إن جمهور العلماء أجاز الصعود فوق سطح الكعبة، مُستشهدًا بأمر الرسول عليه السلام لبلال بن رباح، بالصعود فوقها للأذان، بعد فتح مكة، كما استشهد بمن يقوم بتغيير كسوة الكعبة سنوياً، بالرغم من أن بن سلمان تجول فقط فوق الكعبة، بحسب ما أظهره فيديو بثته حسابات سعودية.

ونفى المغامسي، أن يكون محمد بن سلمان، تجول وصعد لمجرد الصعود، قائلاً: إنه وبحكم موقعه رئيساً لهيئة تطوير مكة، وجد أن أفضل رؤية لما يحتاجه الحرم من توسعة تكون فوق الكعبة.

ودافع المغامسي عن طواف بن سلمان دون ارتداء لباس الإحرام، قائلاً إن طوافه كان نافلة، وهو "شأن تعبدي محض، لا نتدخل فيه".

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