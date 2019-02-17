طالع بالأسماء: تفاصيل وآلية السفر غداً الاثنين عبر (معبر رفح)

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأحد، تفاصيل وآلية السفر ليوم غد الاثنين، عبر (معبر رفح البري).وقالت: إن السفر سيكون للحافلات، الثانية والثالثة والرابعة من كشف (2/17)، مشددة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.وأضافت، أن التواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.