الشرطة تقبض على 3 أشخاص بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد بمليون شيكل

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم، القبض على 3 أشخاص بعد قيامهم بإصدار شيكات بدون رصيد، بلغت قيمتها مليون شيكل في مدينة الخليل .وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على معلومات تلقتها الشرطة القضائية، تتعلق بوجود عدد من المطلوبين داخل منزل في مدينة الخليل، على الفور تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة؛ لتفتيش هذا المنزل والقبض على المطلوبين.وأضاف البيان بأنه وخلال عملية التفتيش، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بداخل المنزل صادر بحقهم 20 أمر حبس، بتهم إصدار شيكات بدون رصيد، بلغت قيمتها مليون شيكل، مع العلم بأن هؤلاء المطلوبين فارون من وجه العدالة منذ ثلاث سنوات.هذا، وأكد البيان، إلقاء القبض على المطلوبين الثلاثة، وإيداعهم مركز الإصلاح والتأهيل؛ لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم حسب الأصول.