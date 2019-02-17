القدرة: قطع راوتب الأطباء إمعان بتسديد الضربات القاصمة لعصب المنظومة الصحية

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور أشرف القدرة، الناطق بإسم وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، إجراءات قطع رواتب الكوادر الصحية، ما هو إلا إمعان في تسديد المزيد من الضربات القاصمة لعصب المنظومة الصحية، وتعمد إفقار الخدمات الصحية من مكوناتها الأساسية، وهذه المرة "الكادر التخصصي" الذي هو المحور الرئيس في عمل الوزارة.وأوضح القدرة خلال برنامج (لقاء مع مسؤول) الذي تنظمه وزارة الإعلام: من بين الفئات التي طالها إجراءات قطع الرواتب 71 طبيباً تخصصياً، و59 تمريض ومهن صحية، و75 إداري وخدمات وفنيين هندسة وصيانة، و41 من المهن الأخرى.وأضاف " التفريط في المقدرات البشرية وتعمد تضييع حقوقهم الوظيفية يُعد إهداراً لما بذلته وزارة الصحة خلال الأعوام الماضية من برامج بناء وتعزيز القدرات البشرية في كافة التخصصات الصحية؛ لتحسين مستويات الخدمة المقدمة لمليوني مواطن، يعيشون تحت حصار ظالم".ودعا كافة الجهات الرسمية والمجتمعية والقانونية لحماية حقوق الموظفين، المكفولة بموجب قانون الخدمة المدنية، والضغط باتجاه وقفها والحد من تداعياتها الخطيرة على حياة المرضى.