وزير الخارجية الإيراني: خطر نشوب حرب مع إسرائيل كبير

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: إن "خطر نشوب حرب مع إسرائيل كبير".وأضاف في تصريحات للوزير الإيراني خلال (مؤتمر ميونخ الدولي للأمن)،: أن إسرائيل تسعى للحرب وإن الطريقة التي تتصرف بها هي والولايات المتحدة تجعل فرصة نشوب حرب هائلة، متابعا: "بالتأكيد، بعض الناس يسعون للحرب... إسرائيل".وأردف وفق ما نقلت وكالة رويترز: "الخطر هائل وربما يكون أكبر إذا واصلنا التغاضي عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي".