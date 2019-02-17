وزير الخارجية الإيراني: خطر نشوب حرب مع إسرائيل كبير
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: إن "خطر نشوب حرب مع إسرائيل كبير".
وأضاف في تصريحات للوزير الإيراني خلال (مؤتمر ميونخ الدولي للأمن)،: أن إسرائيل تسعى للحرب وإن الطريقة التي تتصرف بها هي والولايات المتحدة تجعل فرصة نشوب حرب هائلة، متابعا: "بالتأكيد، بعض الناس يسعون للحرب... إسرائيل".
وأردف وفق ما نقلت وكالة رويترز: "الخطر هائل وربما يكون أكبر إذا واصلنا التغاضي عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي".
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: إن "خطر نشوب حرب مع إسرائيل كبير".
وأضاف في تصريحات للوزير الإيراني خلال (مؤتمر ميونخ الدولي للأمن)،: أن إسرائيل تسعى للحرب وإن الطريقة التي تتصرف بها هي والولايات المتحدة تجعل فرصة نشوب حرب هائلة، متابعا: "بالتأكيد، بعض الناس يسعون للحرب... إسرائيل".
وأردف وفق ما نقلت وكالة رويترز: "الخطر هائل وربما يكون أكبر إذا واصلنا التغاضي عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي".
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