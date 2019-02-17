شؤون فلسطينية

القوى الوطنية تؤكد رفضها للتطبيع وتدعو للمشاركة في الفعاليات الأسبوعية الجمعة

القوى الوطنية تؤكد رفضها للتطبيع وتدعو للمشاركة في الفعاليات الأسبوعية الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، رفضها كل ما جاء في مؤتمر (وارسو) الذي يهدف لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، وخلق اصطفافات إقليمية جديدة في محاولة لجعل إسرائيل دولة الاحتلال كياناً (طبيعياً) في المنطقة، والعمل على تصفية القضية الوطنية لشعبنا الفلسطيني، وهو ما سيفشل على صخرة صموده وكفاحه الوطني المشروع.

وأكدت القوى في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على رفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الأكاديمية والثقافية، والاقتصادية محلياً وعربياً، ودعت للعمل على توسيع حملات المقاطعة الاقتصادية، وتنظيف أسواقنا من منتجات الاحتلال، كما تؤكد القوى رفضها لتصريحات وزير الخارجية البحريبني، وتدعو لموقف عربي موحد، ينسجم مع مقررات الجامعة العربية، وتفعيل لجنة المقاطعة فيها.

ودعت القوى للعمل بشكل جدي وحثيث، بعد فشل لقاءات موسكو إلى تهيئة المناخات لاستمرار الحوارات، وتذليل الصعوبات امام تحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام الكارثي، وتطبيق ما جاء في الاتفاقات السابقة، وصولاً لإجراء الانتخابات العامة، وإزالة العقبات التي تعترض إجراء حوار وطني شامل بمشاركة الجميع وفي إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، في كل أماكن تواجده، والاتفاق على أرضية قواسم مشتركة، بما يمكن من مواصلة النضال الوطني لمواجهة (صفقة القرن).

ودعت القوى للمشاركة في الفعاليات الأسبوعية الجمعة المقبل في جبل الريسان والمغير وبلعين ونعلين ومواقع الاحتكاك والتماس مع الاحتلال، ومستوطنيه وتصعيد المقاومة الشعبية بكل أشكالها في جميع المناطق، كحق طبيعي للرد على جرائم الاحتلال.

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