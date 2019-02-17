أبو زهري يُعلّق على قرار الاحتلال اقتطاع جزء من أموال الضرائب
رام الله - دنيا الوطن
علّق القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، على قرار الاحتلال الإسرائيلي، باقتطاع جزء من أموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية.
علّق القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، على قرار الاحتلال الإسرائيلي، باقتطاع جزء من أموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية.
وقال في تغريدة عبر (تويتر) اليوم الأحد: "ندين قرار الاحتلال اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، مثلما نُدين عقوبات السلطة المالية على غزة".
يشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تنوي اقتطاع رواتب الأسرى وذوي الشهداء، من أموال المقاصة التي تجبيها للسلطة الفلسطينية.
التعليقات