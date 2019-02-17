يوسف: من المُحرّم على شعوبنا وحكوماتنا العربية التطبيع مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس في الضفة الغربية، حسن يوسف، أنه من المحظور والمحرّم على شعوبنا وحكوماتنا العربية التطبيع مع الاحتلال، معتبراً ذلك شرعنة لجرائم الاحتلال المستمرة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وشرعنة للاحتلال ذاته، وهو اعتداء صارخ وكبير على حقوق الأمة وثوابتها.وأضاف يوسف، أنه من المؤسف التوجه بمثل هذه الخطوات التي لا تعود على أمتنا وعلى شعبنا الفلسطيني إلا بالضرر الكبير جداً، لافتاً إلى أنه لا يجوز لنا كفلسطينيين، أن نعفي السلطة الفلسطينية، التي فتحت الباب للتطبيع من خلال أوسلو وكامب ديفيد، وغيرها وشجعت الأنظمة العربية للهرولة باتجاه الكيان "الصهيوني".وأوضح يوسف، أننا كفلسطينيين نقف إجلالاً وإكباراً لقطاع واسع من الشعوب والحكومات العربية والإسلامية، التي ترفض التطبيع مع الاحتلال.ودعا يوسف الشعوب الإسلامية والعربية للاستمرار في رفض التطبيع، واستعمال كل وسائلها المتاحة من إعلام ومنابر ومدارس ومناهج تعليمية؛ للتحذير من خطوة التطبيع مع الاحتلال الذي يعتبر جريمة ومذبحة بحق شعبنا الفلسطيني، الذي يعتبر خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية.