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قطر: جاهزون للعيش بسلام مع إسرائيل إذا استعاد الشعب الفلسطيني حقوقه

قطر: جاهزون للعيش بسلام مع إسرائيل إذا استعاد الشعب الفلسطيني حقوقه
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
رام الله - دنيا الوطن
تحدّث وزير الخارجية القطري، محمد عبد الرحمن آل ثاني، عن التطبيع مع إسرائيل، بالإضافة إلى مؤتمر (وارسو) حول الشرق الأوسط، الذي عقد يومي الأربعاء والخميس الماضيين، في العاصمة البولندية. 

وقال آل ثاني في تصريحات خلال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن: إننا "جاهزون للعيش بسلام مع إسرائيل، إذا استعاد الشعب الفلسطيني حقوقه".

وأضاف فيما يتعلق بمؤتمر (وارسو): أنه لو كان هناك مشكلة مع إيران، فيجب أن تكون مدعوة لطاولة الحوار.

وعُقد مؤتمر (وارسو) حول الشرق الأوسط، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، برعاية أمريكية.

وشارك في المؤتمر، وزراء خارجية، وممثلون من عدة دول عربية، مثل الإمارات، وقطر، وعُمان، والبحرين، بالإضافة إلى نتنياهو، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

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