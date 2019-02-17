منصور: المشاورات لا تزال مستمرة مع مجلس الأمن الدولي بخصوص زيارة فلسطين

وقال السفير منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، إن أعضاء المجلس، ليسوا بصدد السياحة بل عليهم مسؤولية زيارة الأمكان المدرجة على جدول أعمال المجلس، ولا يحق لأي دولة الاعتراض على الزيارة إذا ما قررها المجلس.



كما رحب مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة، بزيارة أعضاء مجلس الأمن، ريثما يُقرر المجلس الزيارة إلى فلسطين.



رام الله - دنيا الوطنأكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بأن المشاورات لا تزال مستمرة مع مجلس الأمن الدولي، بخصوص زيارة أعضاء المجلس إلى فلسطين، مشدداً في الوقت ذاته على أن إسرائيل ليس لها سيادة ولا ولاية على الأرض الفلسطينية المحتلة، معرباً عن أمله في أن يقرر المجلس زيارة قريبة.