الشرطة تتعامل قانونياً مع سائق شاحنة لعدم تأمين الحمولة في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنتعاملت الشرطة، مساء الأمس، مع سائق شاحنة لعدم تأمينه الحمولة، وقيادته للشاحنة بدون ترخيص، وتأمين ساري المفعول، مما يعرض حياة المواطنين للخطر في بيت لحم.وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن دورية تابعة لشرطة المرور، ومن خلال متابعتها للحركة المرورية داخل مدينة بيت لحم، قامت بإيقاف مركبة شحن محملة بمرابع حجر بشكل غير قانوني، وعدم وجود ترخيص وتأمين ساري المفعول بها، مما يعرض حياة المواطنين المارة للخطر، حيث تم تحويل السائق لمقر الشرطة، وتحرير مخالفات بحقه ضمن القانون.من جهتها، ناشدت الشرطة المواطنين في حال تبين وجود مخالفة معينة، إبلاغ الشرطة على الرقم المجاني 100 حرصاً على المصلحة العامة وسلامة أبنائهم.