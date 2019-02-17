شؤون فلسطينية

مجدلاني: الحصار المالي على السلطة للتماشي مع السلام الاقتصادي

مجدلاني: الحصار المالي على السلطة للتماشي مع السلام الاقتصادي
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني: إن حكومة الاحتلال تسعى لتدمير السلطة الوطنية الفلسطينية بالشراكة مع إدارة ترامب، من خلال وضع المزيد من العقوبات والإجراءات المخالفة للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف مجدلاني، حكومة الاحتلال، تعتقد بفرض الحصار المالي، أن ذلك يدفع القيادة الفلسطينية للتماشي مع خطة ما يعرف بالسلام الاقتصادي على حساب الحقوق السياسية والقانونية، ولم تدرك إدارة ترامب أن الشعب الفلسطيني لا يشترى بالمال السياسي، فهو صاحب قضية وطنية، دفع من أجلها الآلاف من الشهداء والآسرى.

وأضاف مجدلاني، أن ما يسمى بـ (كابينت) الذي يعقد اجتماعاً اليوم لمناقشة خصم مستحقات أسر الشهداء والأسرى من العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى تصريحات ما تسمى وزيرة القضاء، حول تطبيق القانون على المناطق (ج)، كل هذه الإجراءات السياسية لتمرير ما تسمى (صفقة القرن)، التي تتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها (صفقة عقارية)، قائلاً: إن قرصنة الأموال الفلسطينية، هي جزء من العقوبات التي تفرضها دولة الاحتلال على شعبنا، بانتهاك واضح ليس فقط للاتفاقيات الثنائية مع دولة الاحتلال، وإنما لقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف الأربعة.

وجدد مجدلاني تأكيد وحرص القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، على رفض هذا الابتزاز السياسي، وأن القيادة الفلسطينية تولي أهمية خاصة لهذا الملف، فهؤلاء أسرى حرية، وناضلوا من أجل الدولة والاستقلال.

كما ذكر مجدلاني بأن إجراء حكومة الاحتلال، كان قد سبقه الكونغرس الأميركي بالتصويت على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، في حال استمرت السلطة الوطنية بدفع مخصصات الأسرى والشهداء، وتحويل القانون للبيت الأبيض للمصادقة عليه، بشكل نهائي عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث يشمل القانون في أحد أفرعه قراراً يدعو لحجب المساعدات التي تقدمها واشنطن، التي قد تصل إلى 300 مليون دولار، هو استمرار للسياسة الأميركية ضد القيادة والشعب الفلسطيني.

وأشار مجدلاني، نجدد الدعوة لكافة الدول الصديقة، والتي يهمها أمن واستقرار الشرق الأوسط للمشاركة في مؤتمر إيرلندا، واتخاذ إجراءات عملية تنقذ حل الدولتين، وتعمل على عدم ضرب القاعدة القانونية لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

الدفاع المدني: انخفاض نسب وفيات الحرائق إلى 37% خلال 2018

الدفاع المدني: انخفاض نسب وفيات الحرائق إلى 37% خلال 2018

الاقتصاد الوطني والسفير الهندي يبحثان تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين

الاقتصاد الوطني والسفير الهندي يبحثان تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين

&#34;إسرائيل&#34; تُجمّد 14 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية

"إسرائيل" تُجمّد 14 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية

طالع بالأسماء: تفاصيل وآلية السفر غداً الاثنين عبر (معبر رفح)

طالع بالأسماء: تفاصيل وآلية السفر غداً الاثنين عبر (معبر رفح)

الشرطة تقبض على 3 أشخاص بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد بمليون شيكل

الشرطة تقبض على 3 أشخاص بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد بمليون شيكل

القدرة: قطع راوتب الأطباء إمعان بتسديد الضربات القاصمة لعصب المنظومة الصحية

القدرة: قطع راوتب الأطباء إمعان بتسديد الضربات القاصمة لعصب المنظومة الصحية

القوى الوطنية تؤكد رفضها للتطبيع وتدعو للمشاركة في الفعاليات الأسبوعية الجمعة

القوى الوطنية تؤكد رفضها للتطبيع وتدعو للمشاركة في الفعاليات الأسبوعية الجمعة

أبو زهري يُعلّق على قرار الاحتلال اقتطاع جزء من أموال الضرائب

أبو زهري يُعلّق على قرار الاحتلال اقتطاع جزء من أموال الضرائب

التعليقات

الدنيا حكايات

عملية نصب كبرى

عملية نصب كبرى

شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على 3 أشخاص بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد بمليون شيكل

الشرطة تقبض على 3 أشخاص بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد بمليون شيكل

القدرة: قطع راوتب الأطباء إمعان بتسديد الضربات القاصمة لعصب المنظومة الصحية

القدرة: قطع راوتب الأطباء إمعان بتسديد الضربات القاصمة لعصب المنظومة الصحية

القوى الوطنية تؤكد رفضها للتطبيع وتدعو للمشاركة في الفعاليات الأسبوعية الجمعة

القوى الوطنية تؤكد رفضها للتطبيع وتدعو للمشاركة في الفعاليات الأسبوعية الجمعة

يوسف: من المُحرّم على شعوبنا وحكوماتنا العربية التطبيع مع الاحتلال

يوسف: من المُحرّم على شعوبنا وحكوماتنا العربية التطبيع مع الاحتلال

المرضى في &#34;مشفى الرملة&#34; يتناولون آلاف الحبوب المسكنة سنوياً هرباً من آلامهم

المرضى في "مشفى الرملة" يتناولون آلاف الحبوب المسكنة سنوياً هرباً من آلامهم

خالد: خصم مستحقات أسر الشهداء والأسرى من أموال المقاصة ابتزاز وقرصنة

خالد: خصم مستحقات أسر الشهداء والأسرى من أموال المقاصة ابتزاز وقرصنة

الشرطة تتعامل قانونياً مع سائق شاحنة لعدم تأمين الحمولة في بيت لحم

الشرطة تتعامل قانونياً مع سائق شاحنة لعدم تأمين الحمولة في بيت لحم

الحسيني: 18 ألف منزل بالقدس مهددة بالهدم.. وتكلفة الرخصة 70 ألف دولار

الحسيني: 18 ألف منزل بالقدس مهددة بالهدم.. وتكلفة الرخصة 70 ألف دولار

منوعات

من هي الممثلة التي حصلت على لقب &#34;المرأة الأكثر إثارة في العالم&#34;؟

من هي الممثلة التي حصلت على لقب "المرأة الأكثر إثارة في العالم"؟

خادمات يخدرن إعلامية عربية مشهورة لادخال الرجال لمنزلها

خادمات يخدرن إعلامية عربية مشهورة لادخال الرجال لمنزلها

بمشاركة ممثلة سعودية.. كليب &#34;ناسيني ليه&#34; يقترب من مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحه

بمشاركة ممثلة سعودية.. كليب "ناسيني ليه" يقترب من مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحه

ممثلة سورية تَضَع طفلها الأول بعد سن الـ 45 في أميركا.. وهذا اسمه

ممثلة سورية تَضَع طفلها الأول بعد سن الـ 45 في أميركا.. وهذا اسمه

غادة عادل تكشف لأول مرة سبب طلاقها من مجدي الهواري

غادة عادل تكشف لأول مرة سبب طلاقها من مجدي الهواري

شاهد: حين قبل ماجد المهندس يد نجوى كرم في كواليس الحفلة

شاهد: حين قبل ماجد المهندس يد نجوى كرم في كواليس الحفلة

عمرو أديب: هذان الفنانان في مصر لا تؤثر فيهم العين

عمرو أديب: هذان الفنانان في مصر لا تؤثر فيهم العين

شاهد: كيف أصبح شكل نور الغندور بعد إذابة الفيلر من شفتيها؟

شاهد: كيف أصبح شكل نور الغندور بعد إذابة الفيلر من شفتيها؟

شاهد: مطربة تتعرض لموقف محرج بعد انقطاع الكهرباء في السعودية

شاهد: مطربة تتعرض لموقف محرج بعد انقطاع الكهرباء في السعودية

بعد تورطها في فيديوهات خالد يوسف.. شاهد ماذا فعلت نقابة المحامين مع منى الغضبان؟

بعد تورطها في فيديوهات خالد يوسف.. شاهد ماذا فعلت نقابة المحامين مع منى الغضبان؟

عربي

وثائق تكشف استغلال فرنسا لثروات تونس

وثائق تكشف استغلال فرنسا لثروات تونس

بمشاركة دول عربية وأوروبية.. اجتماعٌ تشاوريٌ حول الشأن الفلسطيني بإيرلندا غداً

بمشاركة دول عربية وأوروبية.. اجتماعٌ تشاوريٌ حول الشأن الفلسطيني بإيرلندا غداً

حركة مصرية تُعلن جمع آلاف التوقيعات لرفض بقاء السيسي بعد دورتي حكم

حركة مصرية تُعلن جمع آلاف التوقيعات لرفض بقاء السيسي بعد دورتي حكم

قطر: نُدين بشدة استهداف الجيش المصري وموقفنا واضح من الإرهاب

قطر: نُدين بشدة استهداف الجيش المصري وموقفنا واضح من الإرهاب