شؤون فلسطينية

شاهد: اصطياد 60 سمكة قرش من بحر قطاع غزة

شاهد: اصطياد 60 سمكة قرش من بحر قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
تمكن صيادون فلسطينيون، صباح اليوم الأحد، من اصطياد حوالي 60 سمكة قرش، من بحر قطاع غزة.

وأكد الصيادون، بأن وزن الأسماك المصطادة، تتراوح ما بين 10 إلى 50 كيلو جراماً، تم نقلها للأسواق لبيعها، وجرى صيدها قبالة سواحل مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها الصيادون من اصطياد هذا النوع من الأسماك.





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