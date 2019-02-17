الوزيرة عودة: سنوسع القائمة الضريبية للتغلب على أزمة اقتطاع أموال المقاصة



وأضافت عودة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، إلى أن سيناريوهات عديدة، سيتم التباحث فيها على مستوى القيادة من بينها اقتطاع أموال المقاصة، ما سيؤثر على الاقتصاد الفلسطيني، لافتةً إلى أهمية التركيز على مساهمة القطاع

الخاص بإيرادات خزينة الدولة من أجل تخطي هذه الأزمة.





وأعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني، عن توسيع القائمة الضريبة بسبب العديد من القطاعات غير المنظمة، والتي لا تدفع الضرائب، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه سيتم التركيز على هذه القطاعات، كونها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فيما سيجري تقديم الخدمات لها.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة: إن اللجنة الوزارية المشتركة، التي شكلت بين القطاعين العام والخاص، سيتم انعقادها قريباً؛ للنظر في التحديات والمشاكل التي يواجها قطاع الحجر والرخام، الذي هو من أهم القطاعات بفلسطين؛ للبحث عن آليات لتطوير هذا القطاع، ومحاولة حل كافة المعيقات.