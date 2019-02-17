نتنياهو يُعين "كاتس" قائمًا بأعمال وزارة الخارجية الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرارًا بتعيين وزير المواصلات يسرائيل كاتس، قائماً بأعمال وزير الخارجية.ووفق القناة الثانية، فإن تعيين كاتس، سيكون حتي انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، المزمع إجراؤها في نيسان/ أبريل المقبل.يشار إلى أن نتنياهو، يحتفظ بعدد من الوزارات، من بينها: وزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة الهجرة والاستيعاب، ووزارة الجيش، التي أبقاها لديه بعد استقالة وزير الجيش السابق أفيغدور ليبرمان، إثر خلافات مع نتنياهو نفسه.