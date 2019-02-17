الحسيني: 18 ألف منزل بالقدس مهددة بالهدم.. وتكلفة الرخصة 70 ألف دولار
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير شؤون القدس عدنان الحسيني، فشل مخطط الاحتلال في حسم التفوق الديمغرافي بالشكل المطلوب في القدس حتى الآن، بسبب صمود المقدسيين في مواجهة إجراءات الاحتلال وتضييقه عليهم.
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير شؤون القدس عدنان الحسيني، فشل مخطط الاحتلال في حسم التفوق الديمغرافي بالشكل المطلوب في القدس حتى الآن، بسبب صمود المقدسيين في مواجهة إجراءات الاحتلال وتضييقه عليهم.
وأوضح الحسيني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أن 18 ألف منزل بالقدس مهددة بالهدم، بحجة عدم الترخيص، مشيراً إلى أن تكلفة الرخصة تعادل 70 ألف دولار بالحد الأدنى.
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