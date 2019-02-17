25 يومًا على إضراب المعاهد الأزهرية بغزة.. ومعهد الشمال ينضم للفعاليات

رام الله - دنيا الوطنقال موظفو المعاهد الأزهرية بغزة:، إنه بعد مرور 25 يوماً على بدء اﻻحتجاجات، وعدم استجابة العميد لمطالبهم، أكد المحتجون على بدء تصعيد خطواتهم اﻻحتجاجية.وأكد المحتجون، أنه اعتباراً من يوم غد ااثنين، ستتوسع الاحتجاجات، لتشمل معهد شمال غزة، باﻹضافة لمعهد غزة.كما ناشد موظفو المعاهد، رئيس ديوان الموظفين، موسى أبو زيد، بإصدار توجيهاته لتشكيل لجنة للاطلاع على سير العمل في عمادة اﻹدارة العامة للمعاهد اﻷزهرية، خاصة في الدائرتين اﻹدارية والمالية.يشار إلى أن الهيئة التدريسية في المعاهد الأزهرية، بدأت قبل أسابيع بتصعيد الفعاليات الاحتجاجية؛ بسبب ما أسمته "قيام عميد المعاهد الأزهرية بتحريض أمن جامعة اﻷزهر، ورجال الشرطة على المدرسين المحتجين، وذلك بتوجيه اﻻتهام لهم بالتخريب والتشويش على سير العملية التعليمية".