الاحتلال يُنكّل ويطرد نشطاء لجان الحماية في الخليل





وتعمل على حماية طلبة المدارس في طريقهم من وإلى مدارسهم على الحواجز العسكرية "الإسرائيلية"، وكذلك توثيق انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحقّ المواطنين الفلسطينيين القاطنين في عدد من الأحياء المغلقة في البلدة القديمة وسط المدينة، تمهيدًا لرفعها إلى المنظمات الدّولية، في محاولة لردعهم، ومحاكمتهم أمام المحاكم الدولية.

يُذكر أنّه وفي وقت سابق، حاولت مجموعة من المستوطنين اقتحام "مركز الصمود والتحدي"، وهو مقرّ تجمّع شباب ضدّ الاستيطان، ووقع تدافع وتلاسن بين النشطاء والمستوطنين.وكان تجمّع شباب ضدّ الاستيطان في الخليل، أطلق لجان الحماية والتوثيق، من أجل حماية طلبة المدارس والعائلات الفلسطينية في المناطق المغلقة في مدينة الخليل، بعد إنهاء حكومة الاحتلال عمل بعثة التواجد الدولي في المدينة.وبحسب التجمع، تهدف الحملة إلى الحيلولة دون تحوّل المناطق المغلقة وسط الخليل إلى مكان مفتوح لممارسة الجرائم والانتهاكات بحقّ الفلسطينيين.