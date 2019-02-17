شؤون فلسطينية

الاحتلال يُنكّل ويطرد نشطاء لجان الحماية في الخليل

الاحتلال يُنكّل ويطرد نشطاء لجان الحماية في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
منعت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، نشطاء لجان التوثيق والحماية، من العمل وسط مدينة الخليل جنوبي الضّفة الغربية المحتلة.

ووفق ما صرّح به نشطاء في تجمع شباب ضد الاستيطان، أجبرت قوات الاحتلال، اللجان على إخلاء منطقة عملهم في شارع الشهداء، بعد منعهم من تأمين مسير طلبة المدارس، وسلّم الاحتلال النشطاء أمرًا عسكريًا بالإخلاء مع خارطة المنطقة العسكرية المغلقة التي أعلنها جيش الاحتلال في المكان.

وأشار النّشطاء إلى أنّهم يحاولون التواجد الدائم على الحواجز العسكرية، لتأمين وصول الطلبة والطالبات والأهالي، وخروجهم دون اعتداءات من المستوطنين، وجنود الاحتلال.

يُذكر أنّه وفي وقت سابق، حاولت مجموعة من المستوطنين اقتحام "مركز الصمود والتحدي"، وهو مقرّ تجمّع شباب ضدّ الاستيطان، ووقع تدافع وتلاسن بين النشطاء والمستوطنين.

وكان تجمّع شباب ضدّ الاستيطان في الخليل، أطلق لجان الحماية والتوثيق، من أجل حماية طلبة المدارس والعائلات الفلسطينية في المناطق المغلقة في مدينة الخليل، بعد إنهاء حكومة الاحتلال عمل بعثة التواجد الدولي في المدينة.

وبحسب التجمع، تهدف الحملة إلى الحيلولة دون تحوّل المناطق المغلقة وسط الخليل إلى مكان مفتوح لممارسة الجرائم والانتهاكات بحقّ الفلسطينيين. 

وتعمل على حماية طلبة المدارس في طريقهم من وإلى مدارسهم على الحواجز العسكرية "الإسرائيلية"، وكذلك توثيق انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحقّ المواطنين الفلسطينيين القاطنين في عدد من الأحياء المغلقة في البلدة القديمة وسط المدينة، تمهيدًا لرفعها إلى المنظمات الدّولية، في محاولة لردعهم، ومحاكمتهم أمام المحاكم الدولية.

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