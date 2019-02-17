ضبط شرائح تعقب إلكترونية داخل شحنة أحذية عسكرية بمعبر "كرم أبو سالم"

رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (الأناضول) التركية، عن مصدر أمني بغزة، أن الأجهزة الأمنية، ضبطت شحنة أحذية عسكرية مُزودة بشرائح تعقب إلكترونية سرّية، وذلك أثناء مهمة فحص بمعبر(كرم أبو سالم التجاري) شرقي قطاع غزة.وقال المصدر الأمني، وفق الوكالة: إن شحنة الأحذية العسكرية دخلت قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، خلال الأيام الماضية، إلا أن الأجهزة الأمنية، تمكنت من اكتشاف الشرائح الإلكترونية خلال تفتيش الشحنة، وعلى إثر ذلك تم التحفظ عليها بشكل كامل.وأضافت: أن الأجهزة المختصة، تُجري فحصاً دقيقاً لتلك الشرائح لتفكيكها، ومعرفة كيفية عملها، لافتاً إلى أنها ثُبتت بشكل غير ملحوظ داخل نعال الأحذية.وأشار المصدر إلى أن الأحذية التي أريد لها أن تدخل القطاع تُشبه إلى حد كبير الأحذية التي يستخدمها رجال المقاومة الفلسطينية، مُرجحاً أن أجهزة مخابرات الاحتلال، هي من تقف خلف ذلك؛ بغرض التجسس على عناصر المقاومة، وتتبّع تحركاتهم.