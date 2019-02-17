دولي

نتنياهو: السلام مع الفلسطينيين يُساعدنا في التطبيع مع العرب

نتنياهو: السلام مع الفلسطينيين يُساعدنا في التطبيع مع العرب
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه إذا توصلت إسرائيل إلى سلام رسمي مع الفلسطينيين، فإن ذلك سيُساعدها بشكل هائل من أجل إقامة علاقات مع العالم العربي.

جاءت أقوال نتنياهو، وفق ما أورد موقع (عرب 48)، في تسجيل صوتي له خلال مداخلة بمؤتمر (وارسو) الذي عقد الأسبوع الماضي، أمام عشرات وزراء الخارجية بينهم عرب.

وأضاف نتنياهو: "يوجد الآن تقدم في هذا الموضوع، وهذا الأمر يبني ثقة لدى الجمهور الإسرائيلي، بأن سلاماً أوسع بالإمكان تحقيقه".

وتأتي أقوال نتنياهو في وقت لا يزال فيه مصيره السياسي مجهولاً، بسبب التحقيقات الجنائية ضده بشبهات فساد، إضافة إلى أن أي ائتلاف يمكن أن يشكله سيرفض التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، كون شركائه في أحزاب اليمين يرفضون قيام دولة فلسطينية، وعبروا عن رفضهم لخطة سلام أميركية، رغم عدم اتضاح تفاصيلها حتى الآن.

وتطرق نتنياهو إلى خطة سلام تعتزم إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، طرحها وتعرف باسم (صفقة القرن)، وقال إنه "لا يتعين على أحد أن يرفض خطة ترامب قبل طرحها، وننتظر في إسرائيل للاطلاع على التفاصيل الكاملة لهذه الخطة التي يتوقع أن تُعرض بعد الانتخابات العامة الإسرائيلية، التي ستجري في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل".  

وأضاف نتنياهو: "بالطبع نحن بانتظار رؤية كيف ستبدو الخطة بصيغتها النهائية، وستُطرح بعد الانتخابات في إسرائيل. وبإمكانكم أن تتخيلوا أن الانتخابات تأخذ مني بعض الوقت الآن، لكنني لا أعتقد أن أياً منا ينبغي أن يرفض الخطة، ويرفض هذه المبادرة للإدارة الأميركية، قبل استعراضها".

وتطرق نتنياهو إلى الاتصالات بين إسرائيل ودول عربية في الخليج لا توجد علاقات دبلوماسية بينها وبين إسرائيل، وتجري من خلال الموساد، ومجلس الأمن القومي في مكتب نتنياهو.

وقال نتنياهو: "اعتدنا على الاعتقاد أن السلام هو طريق باتجاه واحد، ومن أجل أن يكون لإسرائيل سلام أو تطبيع مع العالم العربي، الأكبر، يجب أن يكون هناك سلام مع الفلسطينيين، ولأن السلام مع الفلسطينيين لم يصل، فإننا عالقون بما يتعلق بالسلام العربي"، في إشارة إلى عدم قدرة إسرائيل إخراج علاقاتها مع دول عربية إلى العلن بسبب استمرار الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.

وتابع: "هناك دول عربية تجري محادثات واتصالات مع إسرائيل، ونلتقي مع زعماء عرب، مع وزراء خارجية عرب، ونتحدث عن إمكانية التحرك والطيران في الشرق الأوسط"، في إشارة إلى موافقة السعودية على عبور رحلات شركة الطيران الهندية في أجوائها متجهة إلى إسرائيل.

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