البردويل: أليس من واجب "عزام الأحمد" إصلاح دينه

تحدّث القيادي في حركة حماس، صلاح البردويل، عن تصريحات لعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، حول مقاطعة حركة الجهاد الإسلامي، بسبب موقفها من منظمة التحرير.



وقال البردويل في تغريدة عبر (تويتر): "عزام الأحمد رداً على موقف الجهاد في موسكو قلنا لهم: ديننا و قدسنا ومقدساتنا هي منظمة التحرير، لو افترضنا أن هذا الكلام صحيح، أليس من واجب عزام إصلاح دينه هذا؟ ام أنه يعترف بما اعترى دينه من خراب؟



وختم البردويل تغريدته: "خطاب لا يعلم بحاله إلا الله!!!!!".







بدوره قال المتحدث باسم حركة حماس، حازنم قاسم: إن المؤسف أن هذا الموقف الفتحاوي برفض الجلوس مع الجهاد الإسلامي، جاء بعد عدة لقاءات قام بها أبو مازن مع مكونات من المجتمع الإسرائيلي".



وتابع في تغريدة عبر (تويتر): "إعلان حركة فتح رفضها الجلوس مع الأخوة في حركة الجهاد الإسلامي، يؤكد على إصرار قيادة فتح على التفرد والانعزال عن الكل الوطني، حركة الجهاد الإسلامي مكون أصيل في الحركة الوطنية الفلسطينية، وصاحبة تاريخ نضالي ضد الاحتلال، قدمت خلاله تضحيات كبيرة". بدوره قال المتحدث باسم حركة حماس، حازنم قاسم: إن المؤسف أن هذا الموقف الفتحاوي برفض الجلوس مع الجهاد الإسلامي، جاء بعد عدة لقاءات قام بها أبو مازن مع مكونات من المجتمع الإسرائيلي".وتابع في تغريدة عبر (تويتر): "إعلان حركة فتح رفضها الجلوس مع الأخوة في حركة الجهاد الإسلامي، يؤكد على إصرار قيادة فتح على التفرد والانعزال عن الكل الوطني، حركة الجهاد الإسلامي مكون أصيل في الحركة الوطنية الفلسطينية، وصاحبة تاريخ نضالي ضد الاحتلال، قدمت خلاله تضحيات كبيرة".







وكان الأحمد قال "إنهم لا يقبلون شروطاً حول المنظمة، لذلك لن نلتقي مع حركة الجهاد، قبل أن تتراجع عن هذا الموقف، ونقول إن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد، وحق العودة أولاً، لذلك هذه المشكلة التي جرت، وبعد ذلك، فشل الحوار". وكان الأحمد قال "إنهم لا يقبلون شروطاً حول المنظمة، لذلك لن نلتقي مع حركة الجهاد، قبل أن تتراجع عن هذا الموقف، ونقول إن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد، وحق العودة أولاً، لذلك هذه المشكلة التي جرت، وبعد ذلك، فشل الحوار".

رام الله - دنيا الوطن