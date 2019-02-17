جنرال إسرائيلي ينشر صورة له مع السيسي ويتحدث عن "ذكريات الاستخبارات"









رام الله - دنيا الوطننشر جنرال إسرائيلي سابق، صورة له مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر الأمن الذي يعقد في مدينة ميونخ، بألمانيا.وكتب الجنرال الإسرائيلي المتقاعد، عاموس يادلين، تعليقاً باللغة العبرية، على الصورة التي نشرها عبر صفحته بموقع (تويتر)، قائلًا: "في مؤتمر ميونخ الأمني مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تبادلنا الذكريات من الفترة التي عملنا بها كزملاء في الاستخبارات العسكرية، أرحب به على خطابه المؤثر في المؤتمر".إلى ذلك، أعادت صفحة (إسرائيل بالعربية) التابعة للخارجية الإسرائيلية نشر الصورة على (تويتر)، قائلة في تعليق باللغة العربية: "اللواء الإسرائيلي السابق والرئيس الحالي لمركز الأبحاث في جامعة تل أبيب (INSS) عاموس يادلين يحيي زميلة السابق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد كلمته في ميونخ".