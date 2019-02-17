بمشاركة دول عربية وأوروبية.. اجتماعٌ تشاوريٌ حول الشأن الفلسطيني بإيرلندا غداً

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ: إن الوزير سامح شكري، يشارك في هذا الاجتماع، بعد وصوله اليوم إلى إيرلندا.





وكشف عن أن مشاركة شكري في الاجتماع التشاوري، تأتي في إطار الحرص المصري، على الدفع بجهود دعم القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.





وقال: إن من المتوقع أن يُشارك في الاجتماع وزراء خارجية كل من: إيرلندا وفرنسا وفلسطين والأردن وقبرص والسويد وأسبانيا، بالإضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية، وذلك للتباحث بشأن آخر المستجدات المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط.

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يُعقد غداً الاثنين، في إيرلندا، اجتماع تشاوري حول الشأن الفلسطيني، بمشاركة وزراء خارجية عدد من الدول العربية والأوروبية.