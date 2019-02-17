شؤون فلسطينية

الكابينت يُناقش اليوم تنفيذ قانون خصم أموال الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب

الكابينت يُناقش اليوم تنفيذ قانون خصم أموال الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب
رام الله - دنيا الوطن
أشاد مدير موقع (فلسطين خلف القضبان) المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، بالموقف الثابت للرئيس (أبو مازن) والقيادة والحكومة الفلسطينية، بالاستمرار في صرف مخصصات الشهداء والأسرى، ورفض الابتزاز الإسرائيلي والقرصنة الممنهجة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، رغم إقرار الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لقانون جائر يقضي باقتطاع مقدار ما تصرفه السلطة الفلسطينية من معونات مالية للشهداء والأسرى وعائلاتهم من عائدات الضرائب المستحقة للفلسطينيين.

ويذكر، أن الكنيست الإسرائيلي، كان قد صادق منتصف العام الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون قدمه عضو الكنيست عن حزب (يش عتيد) اليعازر شتيرن، يقضي بخصم ما يوازي ما تصرفه السلطة الفلسطينية من معونات مالية لذوي الشهداء والجرحى، من عائدات الضرائب المستحقة التي تجبيها سلطات الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية، بموجب الاتفاقيات الاقتصادية.

هذا وسيجتمع اليوم (الأحد) المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (كابينت) لمناقشة ترجمة القانون، والبدء الفعلي بخصم مقدار ما تصرفه السلطة الفلسطينية لهذه الشريحة المناضلة من عائدات الضرائب.

وقال فروانة: إن عائدات الضرائب الفلسطينية هي ملك للشعب الفلسطيني، تجبيها دولة الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية، بموجب الاتفاقيات الاقتصادية بين الطرفين، وهي حق له وليست منة أو هبة يقدمها الاحتلال للفلسطينيين حتى يسلبها أو يقتطع جزءاً منها.

وأضاف: أن صرف المعونات المالية من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى وعائلاتهم، هو حق مشروع وواجب مفروض، وإن إقرار القانون ومناقشة تنفيذه من قبل (كابينت) لن يدفعنا إلى التخلي عن مسؤولياتنا وواجباتنا الوطنية تجاه شهدائنا وأسرانا وذويهم.

واعتبر فروانة في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن القانون الإسرائيلي، قانون جائر وعنصري، وهو شكل من أشكال القرصنة المنظمة والسرقة الممنهجة والابتزاز المرفوض، ويندرج في سياق التحريض الإسرائيلي المتصاعد بحق الأسرى، ومحاولات الاحتلال المساس بمكانة الشهداء والأسرى القانونية والإساءة لهويتهم النضالية.

وبيّن فروانة أن سلطات الاحتلال تتذرع بأن هذه الأموال تذهب لعائلات "الإرهابيين" وتشجع على العمليات "الإرهابية" وفقاً لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي خلال العام المنصرم، والذي يعتبر المقاومة الفلسطينية للاحتلال إرهاباً.

وهذا يأتي في سياق المحاولات الإسرائيلية المستمرة لوصم الكفاح الفلسطيني بـ "الإرهاب" وتقديم الأسرى أمام العالم، وكأنهم "ارهابيون" !

وأكد فروانة على أن الشهداء والأسرى هم رموز النضال الوطني الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال، وان ما قاموا به يندرج في إطار المقاومة الفلسطينية المشروعة التي أجازها القانون الدولي، كما ويُعتبرون ضحايا للاحتلال وجرائمه، وأن ما يقدم لهم من معونات مالية هو "أقل الواجب" تجاههم، وأن استمرار دعمهم ومساندتهم، بالإضافة إلى رعاية أسرهم وعائلاتهم، هو ليس مسؤولية فلسطينية فحسب، وإنما هو أيضاً واجب عربي وإسلامي ودولي.

أخبار ذات صلة

ضبط شرائح تعقب إلكترونية داخل شحنة أحذية عسكرية بمعبر &#34;كرم أبو سالم&#34;

ضبط شرائح تعقب إلكترونية داخل شحنة أحذية عسكرية بمعبر "كرم أبو سالم"

البردويل: أليس من واجب &#34;عزام الأحمد&#34; إصلاح دينه

البردويل: أليس من واجب "عزام الأحمد" إصلاح دينه

حاجز &#34;مفاجئ&#34; لجيش الاحتلال على عطارة

حاجز "مفاجئ" لجيش الاحتلال على عطارة

حملة مداهمات في الضفة واستدعاء ثلاثة شبان بينهم شقيقان

حملة مداهمات في الضفة واستدعاء ثلاثة شبان بينهم شقيقان

عريقات: إسرائيل وأمريكا تخططان لتدمير السلطة ونقف أمام إيران والإخوان

عريقات: إسرائيل وأمريكا تخططان لتدمير السلطة ونقف أمام إيران والإخوان

الاحتلال يُسلّم ثلاثة مواطنين تباليغ لمراجعة مخابراته

الاحتلال يُسلّم ثلاثة مواطنين تباليغ لمراجعة مخابراته

وزيرة إسرائيلية: مستعدة لمنح المواطنة لنصف مليون فلسطيني بشرط

وزيرة إسرائيلية: مستعدة لمنح المواطنة لنصف مليون فلسطيني بشرط

شاهد: صحفية إسرائيلية تصف جنود الاحتلال بـ &#34;الحيوانات البشرية&#34;

شاهد: صحفية إسرائيلية تصف جنود الاحتلال بـ "الحيوانات البشرية"

التعليقات

الدنيا حكايات

عملية نصب كبرى

عملية نصب كبرى

شؤون فلسطينية

حاجز &#34;مفاجئ&#34; لجيش الاحتلال على عطارة

حاجز "مفاجئ" لجيش الاحتلال على عطارة

الكابينت يُناقش اليوم تنفيذ قانون خصم أموال الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب

الكابينت يُناقش اليوم تنفيذ قانون خصم أموال الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب

حملة مداهمات في الضفة واستدعاء ثلاثة شبان بينهم شقيقان

حملة مداهمات في الضفة واستدعاء ثلاثة شبان بينهم شقيقان

الاحتلال يُسلّم ثلاثة مواطنين تباليغ لمراجعة مخابراته

الاحتلال يُسلّم ثلاثة مواطنين تباليغ لمراجعة مخابراته

حماس تُعلق على قرار فتح بشأن الجلوس مع الجهاد الإسلامي

حماس تُعلق على قرار فتح بشأن الجلوس مع الجهاد الإسلامي

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة

مجدلاني: &#34;الشعبية&#34; برّرت عدم توقيعها بيان موسكو بأنها لا تُريد عزل حماس

مجدلاني: "الشعبية" برّرت عدم توقيعها بيان موسكو بأنها لا تُريد عزل حماس

منوعات

من هي الممثلة التي حصلت على لقب &#34;المرأة الأكثر إثارة في العالم&#34;؟

من هي الممثلة التي حصلت على لقب "المرأة الأكثر إثارة في العالم"؟

خادمات يخدرن إعلامية عربية مشهورة لادخال الرجال لمنزلها

خادمات يخدرن إعلامية عربية مشهورة لادخال الرجال لمنزلها

بمشاركة ممثلة سعودية.. كليب &#34;ناسيني ليه&#34; يقترب من مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحه

بمشاركة ممثلة سعودية.. كليب "ناسيني ليه" يقترب من مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحه

ممثلة سورية تَضَع طفلها الأول بعد سن الـ 45 في أميركا.. وهذا اسمه

ممثلة سورية تَضَع طفلها الأول بعد سن الـ 45 في أميركا.. وهذا اسمه

غادة عادل تكشف لأول مرة سبب طلاقها من مجدي الهواري

غادة عادل تكشف لأول مرة سبب طلاقها من مجدي الهواري

شاهد: حين قبل ماجد المهندس يد نجوى كرم في كواليس الحفلة

شاهد: حين قبل ماجد المهندس يد نجوى كرم في كواليس الحفلة

عمرو أديب: هذان الفنانان في مصر لا تؤثر فيهم العين

عمرو أديب: هذان الفنانان في مصر لا تؤثر فيهم العين

شاهد: كيف أصبح شكل نور الغندور بعد إذابة الفيلر من شفتيها؟

شاهد: كيف أصبح شكل نور الغندور بعد إذابة الفيلر من شفتيها؟

شاهد: مطربة تتعرض لموقف محرج بعد انقطاع الكهرباء في السعودية

شاهد: مطربة تتعرض لموقف محرج بعد انقطاع الكهرباء في السعودية

بعد تورطها في فيديوهات خالد يوسف.. شاهد ماذا فعلت نقابة المحامين مع منى الغضبان؟

بعد تورطها في فيديوهات خالد يوسف.. شاهد ماذا فعلت نقابة المحامين مع منى الغضبان؟

عربي

بمشاركة دول عربية وأوروبية.. اجتماعٌ تشاوريٌ حول الشأن الفلسطيني بإيرلندا غداً

بمشاركة دول عربية وأوروبية.. اجتماعٌ تشاوريٌ حول الشأن الفلسطيني بإيرلندا غداً

قطر: نُدين بشدة استهداف الجيش المصري وموقفنا واضح من الإرهاب

قطر: نُدين بشدة استهداف الجيش المصري وموقفنا واضح من الإرهاب

السودان.. انهيار بئر يودي بحياة 13 منقبا عن الذهب

السودان.. انهيار بئر يودي بحياة 13 منقبا عن الذهب

نصر الله: الإسرائيليون يثقون بأن المقاومة قادرة على الدخول للجليل

نصر الله: الإسرائيليون يثقون بأن المقاومة قادرة على الدخول للجليل